Marina Militare, la nave Amerigo Vespucci al porto di Catania

Dal 13 al 16 giugno la nave scuola Amerigo Vespucci fara' sosta a Catania, dopo un'assenza durata ben 9 anni. Per l'occasione, giovedi' 13 giugno, alle 11, il comandante del veliero, capitano di vascello Stefano Costantino, terra' una conferenza stampa a bordo per presentarlo e per far conoscere le attivita' che lo vedranno protagonista durante la sosta nel porto siciliano.

La "nave piu' bella del mondo", come viene definita da molti, riprende a navigare per condurre la prima fase della Campagna d'istruzione 2019. Il fine e' quello di addestrare gli Allievi volontari in ferma prefissata quadriennale della Scuola sottufficiali di 'La Maddalena' e "portare in giro per il mondo i valori e la storia della Marina Militare - si legge in una nota - oltre a rappresentare una delle eccellenze del nostro Paese".

Nel corso del periodo a bordo i 98 Allievi marinai, tra cui 28 donne, saranno impegnati in numerose attivita' didattiche e di addestramento. Dopo la sosta a Catania, l'Amerigo Vespucci fara' rotta verso Cagliari, con la prospettiva di tornare alla fine del mese a Livorno, dove saliranno a bordo gli Allievi della prima Classe dell'Accademia navale per dare inizio alla Campagna d'istruzione. Quest'anno i cadetti, durante i tre mesi circa di navigazione, avranno la possibilita' di veleggiare dall'oceano Atlantico e dal nord Europa fino al mar Baltico. Questi gli orari in cui la nave Scuola sara' visitabile a Catania: il 13 Giugno dalle 15.30 alle 20.30; il 14 giugno dalle 15.30 alle 20.30; il 15 giugno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.30.