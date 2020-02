Amministrative 2020, la Regione fissa la data delle elezioni

Si svolgeranno il 24 maggio le elezioni amministrative in 61 Comuni dell’Isola. Lo ha deciso il governo Musumeci, che ha fissato per il 7 giugno la data dell’eventuale ballottaggio. In provincia di Catania sono nove i Comuni i cui cittadini saranno chiamati a eleggere sindaco e Consiglio comunale con il sistema elettorale definito dalla legge in base al numero degli abitanti. Si tratta di: Bronte (proporzionale), Maniace (maggioritario), Mascali (maggioritario), Milo (maggioritario), Pedara (maggioritario), San Giovanni La Punta (proporzionale), San Pietro Clarenza (maggioritario, Trecastagni (maggioritario) e Tremestieri Etneo (proporzionale).