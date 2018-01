Amt, da lunedì 29 gennaio al via gli abbonamenti per il parcheggio di via Plebiscito

Dal prossimo lunedì 29 Gennaio sarà possibile richiedere abbonamenti mensili destinati a residenti ed universitari per usufruire del parcheggio R1 Amt di Via Plebiscito. L’iniziativa, assunta nell’ambito del tavolo operativo voluto dall’amministrazione comunale per migliorare le condizioni di vivibilità e viabilità di piazza Dante e delle aree limitrofe, consentirà, a partire dal prossimo 10 febbraio 2018, a residenti e universitari di usufruire di un abbonamento per la sosta a prezzi particolarmente vantaggiosi. In particolare saranno disponibili abbonamenti mensili al costo di 40 euro per l’intera giornata o abbonamenti per mezza giornata (mattutina, pomeridiana e notturna) al costo di 25 euro

"L’offerta, destinata a favorire la mobilità nell’intero centro storico cittadino – commenta il presidente di Amt avv. Puccio La Rosa – sarà completata dalla nuova linea 504M che, con capolinea al nuovo parcheggio R1 Amt e partenze ogni 10 minuti, permetterà di raggiungere il centro cittadino, di collegare la fermata della metropolitana Stesicoro con piazza Dante e di realizzare un più efficiente sistema di mobilità. La nuova 504M, inoltre, - spiega ancora La Rosa – avrà una tariffazione integrata con il costo della sosta nel parcheggio R1 Amt e, dunque, sarà utilizzabile da parte degli abbonati al parcheggio esibendo l’abbonamento e da parte dei fruitori giornalieri esibendo il biglietto d'ingresso".

Gli abbonamenti – conclude il presidente di Amt – potranno essere richiesti mediante apposita modulistica a partire dal prossimo lunedì 29 presso lo stesso parcheggio R1 AmtT in via Plebiscito n. 747 o presso l’ufficio abbonamenti di Amt di Via S. Euplio n. 168 dalle ore 8,00 alle ore 13,00".