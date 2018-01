Amt, l'Autobus del Dono consegna il proprio carico di solidarietà

Domani 6 gennaio in occasione della ricorrenza dell’Epifania l’Autobus del Dono farà tappa nei quattro presidi pediatrici degli ospedali catanesi per concludere l’iniziativa di solidarietà e di promozione della cultura della mobilità sostenibile avviata, insieme all’Associazione Mediterranea Autobus Storici, lo scorso 8 Dicembre e che ha visto i mezzi dell’Azienda Metropolitana Trasporti fare visita ai diversi rioni della Città di Catania.

"L’iniziativa che si concluderà il giorno dell’Epifania – spiega il presidente di Amt avv. Puccio La Rosa – ha inteso attraverso l’impiego di due autobus trasformati in C'asa Viaggiante di Babbo Natale' e in 'Bus del Dono' promuovere i valori della solidarietà e la cultura della mobilità sostenibile creando momenti di aggregazione e socializzazione nelle sei Municipalità cittadine. In particolare attraverso la figura di Babbo Natale che viaggia in autobus AMT ha voluto – aggiunge l’avv. La Rosa - regalare momenti di svago e divertimento ai bambini coinvolti e sensibilizzare i genitori all’uso del mezzo pubblico quale valida e necessaria alternativa all’uso del mezzo privato. Ad alimentare il carico di solidarietà dell’Autobus del Dono hanno contribuito, oltre a tanti catanesi ed ai lavoratori di Amt, l’Associazione Pesca e Mare, il Cral di Amt, il Centro Studi Europa 92 e l’Associazione Katane Diving Club. La solidarietà così espressa ha permesso di raccogliere numerosi giochi e doni che saranno consegnati ai bambini ricoverati nelle Unità Operative Pediatriche dei presidi ospedalieri della Città di Catania per regalare loro un momento di spensieratezza e felicità".

"In questo senso - conclude il presidente di Amt Catania avv. Puccio La Rosa - l’Autobus del Dono farà tappa sabato 6 Gennaio alle ore 9,00 nell'unità pediatrica dell’ospedale Vittorio Emanuele, alle ore 10,00 nell'unità pediatrica del Policlinico, alle ore 11,00 nell'unità pediatrica dell’Ospedale Cannizzaro e alle ore 12,00 nell'unità pediatrica dell’ospedale Garibaldi Nesima. Amt Catania S.p.A., inoltre, regalerà un ultimo momento di aggregazione a tutti i bambini catanesi partecipando dalle ore 10,00 presso il Cortile Platamone (Via V. Emanuele, 121) con la presenza della 'Casa Viaggiante di Babbo Natale' e del 'Autobooks' all’evento voluto dall’Amministrazione Bianco 'Piccoli Lettori Crescono' ".