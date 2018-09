Amt, l'ex sindaco Bianco: "In arrivo 42 nuovi autobus nuovi"

Nelle prossime settimane 42 nuovi autobus saranno consegnati all'Amt di Catania. Lo ha annunciato l'ex sindaco del capoluogo etneo Enzo Bianco, che è consigliere comunale di Catania e presidente della delegazione italiana al Comitato delle Regioni, sottolineando come si tratti della "prima tranche degli autobus finanziati ed acquistati sotto la mia amministrazione".

"Altri - ha aggiunto Bianco - ne arriveranno nei mesi successivi. In totale quasi un centinaio. Bianco ha detto che si tratta di "autobus di ultima generazione: puliti, ecologici". "Con questi nuovi mezzi - ha proseguito - il numero di autobus in dotazione all'Azienda sarà raddoppiato e quindi meno attese e meno inquinamento. Inoltre l'Amt nei primi sei mesi di quest'anno chiude il suo bilancio con 600.000 euro di utile, con 8,2% di incremento di km percorsi, pari a 400.000 chilometri". "I frutti del mio lavoro - ha concluso - cominciano a maturare, in questo caso specifico anche grazie all'impegno del presidente Puccio La Rosa e del Consiglio di amministrazione dell'Azienda". Grazie al "PON Metro azione 2.2.2.a: Rinnovamento flotte TPL - acquisto autobus urbani" Catania l'Amt avrà dunque 42 nuovi autobus a metano lunghi 12 metri da utilizzare sulle linee ad alta regolarità (BRT, Librino Express, ecc.) per un importo complessivo di 14.385.455 euro.

La gara è stata avviata ad agosto del 2017 ed aggiudicata a gennaio 2018 alla Industria Italiana Autobus S.p.A. Il relativo contratto, che prevede un importo (a seguito del ribasso offerto) di 12.041.400 euro (IVA compresa) è stato stipulato in data 23/03/2018 e prevede la consegna della fornitura completa entro il 22 settembre 2018. Saranno immessi in servizio dopo tutti i controlli e le omologazioni da parte dei tecnici preposti. Gli autobus, opportunamente personalizzati sulle esigenze di capitolato, sono realizzati sulla base del modello Menarinibus Citymood 12 CNG.