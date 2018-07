Mobilità sostenibile, il biglietto Amt si paga con il cellulare

"Nell’ambito delle azioni predisposte per sostenere la mobilità sostenibile, incentivare all’uso del mezzo pubblico, facilitare l'utenza e favorire i turisti in transito in città – afferma il presidente di Amt Catania Puccio La Rosa – dal prossimo 23 luglio i biglietti per usufruire del servizio di trasporto pubblico a Catania potranno essere acquistati direttamente tramite smartphone".

Grazie alla collaborazione tra A-Tono e l’ Azienda Metropolitana Trasporti Catania si potrà, infatti, utilizzare DropTicket, l’app già conosciuta a Catania per il pagamento delle strisce blu, anche per acquistare il biglietto dell’autobus, direttamente dal proprio smartphone.

Gli utenti di Amt potranno acquistare – sia con carta di credito sia tramite sms – tre titoli di viaggio: 90 minuti (costo di 1,00€, durata 90 minuti dall’acquisto), giornaliero (costo di 2,50€, durata fino alle 24:00 del giorno di convalida) e Alibus (costo di 4,00€, durata 90 minuti dall’acquisto). Il servizio di acquisto tramite carta di credito sarà attivo già dal 23 luglio, mentre – precisa il presidente di Amt Catania spa - l’acquisto tramite sms sarà disponibile a partire dal prossimo 8 agosto. Quest’ultimo potrà essere utilizzato tramite l’app Dropticket, o semplicemente inviando un sms con scritto “Amt” per un biglietto “90 minuti”, “Amt25” per un biglietto “Giornaliero”, oppure “Alibus” per un titolo “Alibus”, al numero 4855855.

Il sistema in automatico invierà il titolo di viaggio desiderato. La convalida del titolo di viaggio è contestuale all’acquisto senza, dunque, fastidiose procedure di convalida a bordo e il biglietto dovrà essere mostrato in caso di controllo da parte del personale preposto. "Una iniziativa – conclude il presidente La Rosa – che, in linea con il percorso avviato in questi mesi dal c.d.a che presiedo, mira ad introdurre un ulteriore importante tassello nel processo di ammodernamento e rilancio dell’Azienda messo in atto e a dotare la cittadinanza di strumenti moderni, veloci ed immediati per usufruire dei servizi messi loro a disposizione".

Il servizio è disponibile per i clienti Tim, Vodafone, Wind e H3G e al prezzo del biglietto, uguale a quello cartaceo, si aggiunge il costo del messaggio di richiesta che varia a seconda del proprio operatore telefonico. DropTicket è disponibile gratuitamente sugli store iOS, Android e Windows Phone. Per utilizzare DropTicket agli utenti non viene richiesta alcuna registrazione (si accede all’app senza login) né sono previsti costi extra per l’attivazione o rinnovo del servizio.