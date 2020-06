Amt Catania attiva car sharing 'Amigo' dell'Amat

Martedì, alle 10.30, nel piazzale del parcheggio R1 in via Plebiscito 747, il sindaco di Catania Salvo Pogliese, il presidente dell'Azienda metropolitana trasporti, Giacomo Bellavia, e gli assessori alla Mobilità, Giuseppe Arcidiacono, e alle Partecipate, Roberto Bonaccorsi, presenteranno il servizio di car sharing 'Amigo' messo a disposizione di cittadini e turisti dall'Amt di Catania in collaborazione con l'Amat di Palermo. All'incontro saranno presenti anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando e il presidente dell'Amat Michele Cimino. Le nuove auto, 50 tra Toyota Yaris elettriche e Lancia Y, saranno disponibili già da martedì prossimo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.