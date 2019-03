Amt Catania, Bellavia: "Pagati tutti gli stipendi ai lavoratori"

Dopo gli incontri con i lavoratori e le parti sociali alla presenza del sindaco di Catania e del consiglio di amministrazione dell'Amt, sono state corrisposte tutte le retribuzioni ai lavoratori, rispettando la tempistica stabilita. A renderlo noto è proprio l'Azienda metropolitana trasporti.

Inoltre, sono in corso le procedure per raggiungere la stipula del nuovo contratto di servizi tra Amt e comune di Catania entro il 30 aprile. "Siamo soddisfatti e ringraziamo il Comune, nella persona del Sindaco Salvo Pogliese, per aver consentito di mantenere gli impegni assunti con i lavoratori e le parti Sociali - dichiara il presidente Giacomo Bellavia - La situazione dell'Azienda, in quanto Partecipata del Comune, resta delicata ma siamo sicuri che nel massimo spirito di collaborazione tra parti Sociali, Azienda, Comune di Catania ed Ente Regionale si potrà addivenire presto alla stipula del nuovo contratto di servizi e alla conseguente predisposizione di un nuovo piano industriale, che possa salvaguardare i livelli occupazionali, razionalizzare le spese e ottimizzare il servizio".