Corri Catania, bus Amt dai parcheggi scambiatori per il centro

Si scaldano i motori per la Corri Catania 2019. Per chi sosta nei parcheggi dell’Amt, autobus gratis per partecipare alla corsa-camminata. Pacheggiando in uno dei parcheggi di Nesima, Fontanarossa, Due Obelischi e R1-Plebiscito, con il solo costo della sosta si potrà raggiungere gratuitamente in autobus il centro per prendere parte alla manifestazione di solidarietà.