Amt, in arrivo 27 nuovi bus

Ci saranno il presidente della Regione Nello Musumeci, l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Falcone e il presidente dell’Azienda Metropolitana Trasporti, Giacomo Bellavia alla presentazione alla città i nuovi 27 autobus, appena acquistati, che andranno a rinnovare il parco mezzi aziendale.

I 27 bus, per i quali è stato realizzato un investimento di cinque milioni di euro grazie ad un contributo dell’80% della Regione Siciliana, andranno ad aggiungersi agli altri 62 nuovi mezzi, giunti in città durante l’anno in due tranches, e già in esercizio.

Così la dotazione sarà completa e si passerà presto a far circolare su strada i 110 mezzi che costituiscono il numero ideale per offrire un servizio adeguato alle aspettative deli cittadini.

“La nostra azienda –sottolinea il presidente Bellavia- non solo rilancia le sue attività ma riesce anche a trovare i fondi per effettuare investimenti importanti su beni di proprietà a servizio della cittadinanza”.

Subito dopo, alle 9.30 sempre nella giornata di sabato 16, nei locali adiacenti al parcheggio R1, si svolgerà l’incontro dal titolo “Con tutti i mezzi. Quale futuro per la mobilità integrata?”, promosso dall’Amt con la partecipazione di Azienda Siciliana Trasporti, Ferrovia Circumetnea e Trenitalialia, volto a promuovere la massima collaborazione tra i gestori dei servizi di mobilità urbana e facilitare l’interscambio dei mezzi da parte dei cittadini.

Saranno presenti anche il presidente di Ast Gaetano Tafuri, il direttore generale della Fce Salvatore Fiore e il responsabile della direzione regionale di Trenitalia, Silvio Damagini.