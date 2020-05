Amt, l'assessore Falcone: "La Regione riconosce 2,3 milioni di euro"

“Per l’Amt di Catania arriva un nuovo puntello finanziario da parte della Regione Siciliana. Il Governo Musumeci, su proposta dell’Assessorato ai Trasporti, ha infatti riconosciuto un debito verso la Partecipata catanese dei trasporti di ben 2,3 milioni di euro, risorse che contribuiranno al riequilibrio dei conti di questa strategica azienda siciliana”. Lo dichiara l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito del provvedimento votato nel corso dell’ultima riunione della Giunta regionale. “Dopo gli ingenti stanziamenti approvato nella Finanziaria 2020, per garantire stabilità e programmazione economica per i prossimi sei anni a tutte le aziende di trasporto pubblico - illustre l'assessore - mettiamo in campo un ulteriore concreto segnale di vicinanza del Governo regionale all’Amt. Chiudiamo una pagina in cui, verso l’azienda, arrivavano delle promesse che poi non venivano mantenute. Oggi invece il Governo Musumeci mantiene gli impegni - conclude Falcone - dando seguito a una nuova politica di sostegno al Trasporto pubblico improntata da un lato agli investimenti e, dall’altro, alla vigilanza per dare impulso su innovazione e buone prassi”.

