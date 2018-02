Sant'Agata, modifiche ai percorsi degli autobus durante la festa

Amt Catania comunica di avere disposto in occasione delle festività Agatine modifiche programmate dei percorsi dei bus per i giorni 3, 4 e 5 febbraio. "L’iniziativa - spiega il presidente di Amt Puccio La Rosa - intende favorire una migliore mobilità dei mezzi pubblici in concomitanza con le processioni religiose e gli eventi legati ai festeggiamenti in onore di S. Agata". "In questo senso i nostri tecnici - continua La Rosa - hanno predisposto spostamenti programmati dei percorsi delle linee Amt per favorire la mobilità sostenibile e per agevolare gli spostamenti di utenti, turisti e visitatori in città".

"La modifica dei percorsi adottata, l’emissione del biglietto speciale “Sant’Agata 2018” che, al costo di soli due euro, consentirà di viaggiare tutto il giorno sui bus di Amt e la chiusura nella giornata del 4 Febbraio del parcheggio R1 Amt - continua il presidente - mirano a migliorare le condizioni di viabilità generale della città di Catania e a dare una valida alternativa all’uso dei mezzi privati". "Spostamenti delle linee - conclude - saranno, inoltre, disposti nei giorni successivi al 5 Febbraio per garantire i lavori di rimozione della cera disposti dal Comune di Catania".

Informazioni e dettagli sugli spostamenti disposti e sulle offerte Amt per le giornate Agatine possono essere acquisite tramite il sito aziendale www.amt.ct.it o tramite la pagina facebook “Amt Catania S.p.A”.