In arrivo venti nuovi autobus per l'Amt: più piccoli e inquineranno meno

Tra qualche giorno entreranno in servizio i nove autobus dell’Amt di ultima generazione, appena arrivati grazie a un finanziamento regionale. Nei prossimi giorni ne arriveranno altri undici. I mezzi, infatti, sono stati acquistati con l’80 per cento di fondi regionali e come reso noto dal Sindaco Salvo Pogliese - andranno a sostituire quelli in esercizio, vecchi di oltre 10 anni e con emissioni nocive.

"Ringrazio il presidente Musumeci e l’assessore regionale Falcone per la sensibilità mostrata, perché così si arricchisce la flotta delle vetture Amt con bus più piccoli, di soli 8 metri, in grado di circolare più agevolmente per le vie del centro storico e nelle zone della città con strade meno larghe. E’ un ulteriore passo avanti - conclude il Sindaco - nella nostra impostazione di migliorare la mobilità sostenibile per troppi anni a Catania dimenticata. L’importanza del mezzo pubblico si rivela vincente per migliorare la vivibilità della città e valorizzarla. Sappiamo che c’è tanto da fare: intanto l’Amt con i nuovi autobus e i nuovi autisti, che tra qualche settimana prenderanno servizio, potrà riprendere un cammino virtuoso con servizi più efficienti per i cittadini".