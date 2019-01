Amt: piano di manutenzione e ripristino delle paline e delle pensiline

L’Amt ha avviato una campagna straordinaria di manutenzione e ripristino delle oltre 1500 paline di fermata e delle pensiline poste lungo le linee di trasporto pubblico. In questa prima fase l’intervento consiste nella rimozione di adesivi e graffiti, nella pulizia generale del telaio della palina stessa e, dove necessario, nella levigatura, stuccatura e riverniciatura.

La seconda fase interesserà le pensiline (alcune delle quali già ripristinate esteticamente pochi mesi fa). L’intervento ha interessato alcune delle vie principali della città (via Etnea, via Umberto, piazza Giovanni XXIII, viale Libertà, viale Vittorio Veneto) e proseguirà nei prossimi giorni per trovare conclusione entro la prossima primavera.