Amt, possibili disservizi in occasione dello sciopero

L’Azienda metropolitana trasporti Catania spa informa che, in occasione dello sciopero locale di 8 (otto) ore, proclamato per il giorno 5 aprile 2019 dalla organizzazione sindacale provinciale Faisa – Cisal, il servizio potrebbe subire delle variazioni. La suddetta organizzazione ha comunicato che le modalità dello sciopero saranno le seguenti: Personale viaggiante: dalle ore 10.00 alle ore 18.00; Il restante personale anticiperà di 3 (tre) ore la fine del proprio turno di lavoro. L’AMT si scusa per il disagio.