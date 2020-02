Amt, per Sant'Agata arriva il biglietto unico

In vista delle prossime festività agatine, il presidente dell’Amt, Giacomo Bellavia ha disposto alcune misure per agevolare i cittadini negli spostamenti in città con i mezzi pubblici, soprattutto nei giorni clou della festa.

Per il 3, 4, 5 e 6 febbraio cittadini e turisti che desiderano seguire il fercolo della Santa per le strade di Catania, potranno usufruire di un biglietto unico per tutte e quattro le giornate al prezzo speciale di 4 euro.

Il titolo di viaggio commemorativo, a serie limitata, è valido per l’intera rete A.M.T. ad eccezione della circolare Alibus e potrà essere acquistato nelle rivendite autorizzate o presso l’ufficio abbonamenti di Via Sant’Euplio, 168 o tramite l’app di Dropticket.

L’azienda ha pensato anche agli spostamenti dei “cittadini” nelle ore notturne dei giorni in cui la Santuzza compirà i suoi giri, il 4 febbraio quello interno e il 5 l’esterno. In queste due giornate del 4 e 5 sarà infatti previsto un servizio speciale che comprende il prolungamento dell’orario delle corse degli autobus fino alle 3 del mattino. In particolare si tratta delle linee 2-5, 421, 429, 448, 523, 532, 726, 830, 925, 940, BRT1, e L-EX. Inoltre, nei giorni 3, 4 e 5 febbraio il servizio subirà delle variazioni di percorso.

Ci sono poi disposizioni che riguardano il parcheggio di via Plebiscito, l’“R1- AMT”, che rimarrà chiuso per l’intera giornata del 4 febbraio e riprenderà il normale funzionamento dalle ore 7 del 5 febbraio.

Inoltre, il parcheggio Borsellino, nell’omonima piazza, osserverà i periodi di chiusura che seguono:

● 02/02/2020 chiusura dalle ore 15 fino alla fine dello spettacolo pirotecnico;

● 03/02/2020 chiusura dalle ore15;

● 04/02/2020 riapertura dopo spettacolo pirotecnico (ore 9 circa);

● 05/02/2020 chiusura ore 14;

● 06/02/2020 riapertura dopo fine spettacolo pirotecnico (ore 14 circa).

Si precisa, inoltre, che eventuali rimosse forzatamente.

“Di concerto con il sindaco Salvo Pogliese –spiega il presidente Bellavia- abbiamo voluto rinnovare anche quest’anno la nostra collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’organizzazione per i festeggiamenti agatini, offrendo una serie di servizi importanti a supporto della festa, tra i quali il biglietto unico per quattro giorni. Il trasporto locale è alla base degli spostamenti dei devoti e dei numerosissimi turisti che affollano la nostra città ogni anno, in occasione delle celebrazioni in onore della nostra Santa patrona. L’Amt sarà dunque presente con la massima disponibilità che l’azienda può dare”.