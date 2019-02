Traporti, Amt: nuovo sciopero di 4 ore in programma l'8 marzo

Continua la protesta dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl a tutela di tutti i lavoratori per l’aggravarsi della crisi economico/finanziaria dell’Azienda Metropolitana Trasporti Catania Spa e la mancanza di garanzia per i lavoratori e i cittadini che usufruiscono del servizio, alla luce dei conseguenziali tagli e il ridimensionamento aziendale. Un nuovo sciopero di 4 ore è stato proclamato per il possimo 8 marzo, a partire dalle ore 12.

