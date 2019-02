Amt, gli autisti senza stipendio proclamano un nuovo scipero

Ancora senza stipendio i lavoratori dell’Amt, partecipata del Comune di Catania. "L’impegno era quello - spiega Giuseppe Cottone, responsabile della Fast Confsal - che al massimo giorno 11 Febbraio sarebbero state corrisposte le retribuzioni spettanti: 50 per cento del mese di dicembre 2018 e lo stipendio del mese di gennaio 2019. Abbiamo sospeso tutte le iniziative da intraprendere, dopo lo sciopero di 4 ore, effettuato giorno 31 gennaio 2019, e ci siamo fermati. A questo punto la Fast Confsal chiede al Sindaco, come e quando intende risolvere la questione degli stipendi del personale della partecipata e come pensa di programmare il futuro di un'azienda al collasso, della quale ha l'obbligo morale nonché istituzionale di garantire la continuità e che oggi a causa dello stress psicologico a cui sono sottoposti I dipendenti di Amt, non è assicurata". Si annuncia una seconda battuta di sciopero con l'astensione di 8 ore dal servizio da parte dei lavoratori.

