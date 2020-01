Tessere Amt per i disabili, scatta la proroga di un mese per le richieste

In totale sono circa tremila i beneficiari, con una disabilità superiore al 67%, a Catania della tessera gratuita per il trasporto pubblico locale. La scadenza fissata per farne domanda era il 31 dicembre, allegando una certificazione medica, convalidata dalla commissione medica di verifica dell’Inps, che attesti la disabilità e la sua percentuale.

Negli ultimi mesi vi era stato un rallentamento, evidenziato dalla terza commissione consiliare, delle pratiche di rilascio e di rinnovo delle tessere. Inoltre diversi utenti non sono riusciti a presentare la domanda in tempo utile. Così i consiglieri Angelo Scuderi e Daniela Rotella hanno chiesto all'amministrazione, nello specifico all'assessore Alessandro Porto, di poter prevedere una proroga di un mese per gli utenti disabili che non hanno esitato ancora la domanda.

Richiesta accolta dall'assessore e quindi ci sarà tempo sino al 31 gennaio per presentare le domande negli uffici comunali e anche nelle municipalità.