Via Plebiscito, iniziano le corse della nuova linea Amt 504M

Dal prossimo lunedì 12 febbraio sarà attiva la nuova linea di autobus denominata 504M che servirà il centro storico con partenze ogni dieci minuti dal parcheggio R1 di via Plebiscito 747. "Con quest'iniziativa – ha detto il sindaco di Catania Enzo Bianco – intendiamo contribuire a decongestionare il traffico e a riqualificare la piazza Dante, una delle più belle della città, attraverso un primo sistema di Mobilità sostenibile e intermodale studiato per servire il Centro storico. Un sistema che comprende il parcheggio realizzato nell'ex rimessa dell'Amt e linee di trasporto su gomma dedicate e integrate con la Metropolitana. Tutto ciò, insieme a un'intensificata attività di controllo del territorio finalizzata a combattere il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, potrà far rivivere un'area estremamente importante per Catania, quella attorno al Monastero dei Benedettini che è a un tempo polo d'attrazione per gli universitari e i turisti, liberandola dalle auto che la soffocano".

"La nuova linea di bus - ha affermato il presidente di Amt Puccio La Rosa - è stata sviluppata dal settore 'Nuovi investimenti e servizi alla Mobilità" di Amt, gestito dall'ing. Antonio Condorelli, e permetterà, di raggiungere il Centro storico in maniera veloce e comoda dopo aver lasciato la propria vettura nel parcheggio R1 – Amt di via Plebiscito. Ma il bus potrà essere utilizzato anche autonomamente visto che compie un giro per tutto il centro, dalla via Androne alla via Vittorio Emanuele, passando per piazza Dante, piazza Duomo e via Etnea, raggiungendo anche la stazione Stesicoro della Metropolitana. Ecco perché abbiamo pensato di aggiungere alla denominazione numerica della linea il suffisso M. A questa linea, espressamente richiesta dal sindaco Bianco e che rappresenta un'importante possibilità per i tanti universitari che frequentano i Benedettini, nelle prossime settimane se ne aggiungeranno altre con le medesime caratteristiche di integrazione e scambio con la Metropolitana". Sarà possibile richiedere abbonamenti mensili per residenti e universitari per usufruire del parcheggio R1 di via Plebiscito nello stesso parcheggio o nell'ufficio abbonamenti dell'azienda, in via Sant'Euplio 168 dalle 8 alle 13 nei giorni feriali e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30.