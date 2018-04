Anci, Bianco: "Un sindaco, ogni dieci ore, subisce una minaccia"

I sindaci di ottomila Comuni si sono stretti nel ricordo di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore ucciso in circostanze non ancora chiarite nel 2010. L'Anci, insieme al comune di Napoli, ha voluto commemorare l'ex primo cittadino di Pollica aprendo le porte del Teatro San Carlo agli studenti e lanciando un grido d'allarme sulle intimidazioni rivolte quotidianamente agli amministratori locali.

Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale dell'Anci e sindaco di Catania, è intervenuto: "Un sindaco, mediamente ogni dieci ore subisce una minaccia o un'aggressione solo perchè rispetta il suo dovere di tutelare la comunità e perchè vuole far rispettare le leggi. Insieme agli 8 mila sindaci dei piccoli e grandi Comuni italiani abbiamo voluto ricordare Angelo Vassallo, che è un nostro amico e un esempio per tutti noi. Ma siamo convinti che serva un impegno, che l'Anci chiederà, perchè ci siano gli strumenti utili per consentire ai sindaci di far rispettare sempre di più e meglio la legalità nei territori in cui operano. Senza avere minacce per quello che fanno con coraggio. La reputazione dei sindaci va difesa, è un bene prezioso per la democrazia".

In particolare, sono stati oltre 600 gli amministratori locali che nel 2017 hanno ricevuto intimidazioni "questo accade a tutti i livelli - ha aggiunto Bianco - ma il 66% degli atti di violenza o di minacce ricevute riguardano i sindaci, il 21% le persone che lavorano nelle amministrazioni, il 6% gli ex sindaci e il 3,9% gli amministratori regionali. Questo vuol dire anche che l'opinione pubblica considera suoi avversari quegli amministratori più vicini, i sindaci, quelli che vedi la mattina, per strada, in giro per la città".