Andava in giro con armi e munizioni da guerra: arrestato

Una pattuglia della polizia ha arrestato il biancavillese Ivan Giuffrida (del 1991) responsabile di detenzione e porto illegale di armi da guerra clandestine, armi comuni da sparo, munizioni, ricettazione delle stesse e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio, predisposto nei quartieri popolari di Monte Po' e San Giorgio, il personale della squadra mobile ha proceduto al controllo di una persona che viaggiava a bordo di uno motociclo che percorreva ad alta velocità la via Gaetano Di Giovanni. L’uomo, notando che la pattuglia dei motociclisti della polizia stava per raggiungerlo, ha aumentato la velocità cercando di speronare gli operatori che sono stati costretti a iniziare un inseguimento che si è concluso dopo poche centinaia di metri. All’interno di una borsa a tracolla legata allo sterzo del mezzo è stata ritrovata e sequestrata una mitraglietta con matricola abrasa completa del relativo caricatore e n. 20 cartucce calibro 7.65. Nel vano sottosella, sigillate in buste in plastica trasparente, sono state rinvenute e sequestrate: 1 pistola semiautomatica con relativo caricatore e n.20 cartucce calibro 9; 1 pistola tipo revolver e n.5 cartucce calibro 38 special; 1 pistola tipo revolver e n.15 cartucce calibro 38 special; 1 pistola tipo revolver n.5 cartucce calibro 38 special; - munizionamento vario (n.6 cartucce calibro 357 magnum, n.15 cartucce calibro 9X21, n.34 cartucce calibro 9, n.38 cartucce calibro 357 magnum, n.11 cartucce calibro 9X19 e n.71 cartucce calibro 44 magnum). Dai primi accertamenti esperiti due delle citate armi sono risultate essere provento di furto. Espletate le formalità di rito, Ivan Giuffrida è stato associato al carcere di Caltagirone a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

