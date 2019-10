Angeli Custodi, cassonetti a fuoco e danni alle linee elettriche

Ritornano i roghi dei cassonetti dei rifiuti. Stavolta i vandali hanno appiccato il fuoco nella zona Angeli Custodi, precisamente tra via del Principe e via Plaia. Alcuni problemi sono emersi anche per quanto riguarda la fornitura di energia eletrtica: infatti sarebbe stata raggiunta dalle fiamme la linea che assicura la fornitura e potrebbero esserci dei malfunzionamenti della pubblica illuminazione.

Il consigliere Giuseppe Buglio, della prima municipalità, stigmatizza l'accaduto e chiede di utilizzare la video sorveglianza per poter risalire ai vandali e di potenziarne il sistema di controllo.

Si spera che, da quando entrerà in vigore il prossimo bando che prevede l'eliminazione dei cassonetti e il contestuale porta a porta in tutta la città, questo problema sia soltanto un ricordo.