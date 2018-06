Il catanese Angelo Mattone segretario nazionale della Uim

Il catanese Angelo Mattone, catanese, ex segretario generale della Uil etnea, è stato eletto segretario della Uim-Unione degli Italiani nel mondo. La Uim, punto di incontro tra emigrati ed immigrati, costituisce per la Uil un'associazione-simbolo di integrazione ed è presente con 50 sedi in 19 Paesi nel mondo. Al congresso Uim, concluso dal leader della Uil Carmelo Barbagallo, ha partecipato la segretaria generale della Uil di Catania Enza Meli che s'è complimentata con Angelo Mattone per la "meritata affermazione" e ricordato come la Uim rappresenti un punto di contatto con i "tantissimi nostri conterranei che nel mondo cercano lavoro vero, dopo aver dovuto lasciare una provincia e una regione dove spesso si trova solo lavoro nero". "Sono sempre di più i giovani in fuga da Catania e dalla Sicilia - ha aggiunto Enza Meli - Noi restiamo qui, a lottare perché si creino occasioni di sviluppo e occupazione. Intanto, la Uim di Angelo Mattone offre ai nostri connazionali all'estero una mano indispensabile per affrontare nel Paese di residenza come in patria ogni difficoltà burocratica e favorire così l'inserimento sociale. Ad Angelo Mattone e alla Uim - ha concluso - i migliori auguri, nella consapevolezza di quanto sia necessaria l'opera di questa associazione per affrontare le sfide del nostro tempo".