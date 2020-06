Antiabusivismo, merce contraffatta e occupazione suolo pubblico

Nell'area di piazza Carlo Alberto, stamattina, sono stati effettuati tre sequestri penali di merce contraffatta messa in vendita nelle vie Cosentino, San Gaetano alla Grotta e Santa Maria di Betlem da ignoti di nazionalità straniera, che alla vista delle pattuglie della polizia municipale si sono dati alla fuga. Gli ispettori annonari, comunque, sono riusciti a sottrarre al commercio la merce illegale, riproducente marchi famosi di accessori e pelletterie. Inoltre, le pattuglie hanno verbalizzato 6 occupanti abusivi di suolo pubblico nelle zone della Pescheria, Largo Paisiello, Via Di Prima e Piazza Montessori, contestando violazioni per oltre 4 mila euro e sanzionato altri due operatori commerciali itineranti in Via Teocrito, per assenza di requisiti professionali e mancato rispetto della distanza dall'area mercatale. Infine, sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria anche due parcheggiatori abusivi che operavano in piazza Giovanni Verga e in via Santa Sofia, all'ingresso del Policlinico, per aver reiterato l’esercizio dell’attività illecita dopo essere stati già verbalizzati amministrativamente nei mesi scorsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.