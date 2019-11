Antiabusivismo, multe e sequestri di frutta al viale Mario Rapisardi

Stamani nel mirino dei controlli di tre pattuglie annonarie della Polizia Municipale e di una volante della Polizia di Stato del Commissariato Nesima, la zona alta di viale Mario Rapisardi nei pressi della chiesa Sacra Famiglia. Risultato dell’operazione verbali per oltre 7 mila euro e mezza tonnellata di ortofrutta sequestrata e donata in beneficenza. Multati anche commercianti per occupazione abusiva di suolo pubblico e sequestrato anche un migliaio di cover per smartphone. In questo giorni sono stati, inoltre, verbalizzati 8 parcheggiatori abusivi con la nuova normativa sulla sicurezza urbana e 9 esercizi commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblico. Infine, in collaborazione con il Reparto Territoriale e il reparto Sicurezza Urbana è stato effettuato lo sgombero di un terreno occupato da due cittadini stranieri che sono stati espulsi dal territorio italiano perché recidivi.