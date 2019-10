Antiabusivismo, verbalizzati 16 posteggiatori e 9 titolari di esercizi commerciali

Ancora interventi del reparto annona della polizia locale in materia di sicurezza urbana e antiabusivismo, con particolare riguardo al fenomeno dei parcheggiatori abusivi che invadono le vie principali della città e gli spazi pubblici illegittimamente occupati dagli operatori di esercizi commerciali. Il responsabile del reparto Francesco Caccamo, con il coordinamento del comandante del corpo Stefano Sorbino, ha predisposto servizi specifici in esecuzione di direttive del sindaco Pogliese e dell'assessore Porto, verbalizzando ben sedici parcheggiatori abusivi che, se recidivi, verranno denunciati con informativa di reato. Nove gli esercenti verbalizzati sia al centro storico che in altre zone della città, titolari di locali sia di somministrazione di alimenti e bevande sia di vicinato, per aver ampliato e occupato abusivamente la loro attività su suolo pubblico non autorizzato. Sequestrati anche 700 kg di ortofrutta e la merce data a enti di beneficenza, con 6 verbali amministrativi irrogati a venditori abusivi in varie zone della città