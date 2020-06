Antimafia Ars in missione a Catania: audizioni su Sicula Trasporti

Missione catanese per l'Antimafia regionale. Giovedì 25 giugno la Commissione presieduta da Claudio Fava terrà nella sede dell'Assemblea regionale siciliana di Catania una serie di audizioni in merito alla situazione della Sicula Trasporti Spa. Saranno sentiti il sindaco di Lentini, Saverio Bosco, gli amministratori giudiziari della ditta Sicula Trasporti spa, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste del territorio. Al termine delle audizioni, previsto per le 12, la commissione incontrerà i giornalisti sempre nella sede Ars di Catania di Palazzo Minoriti in via Etnea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.