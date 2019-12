Antonella Rocca in radio con “Soli io e te"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Dal 6 Dicembre in radio il singolo della cantautrice scatanese Antonella Rocca “Soli io e te”, brano autobiografico che parla di un uomo e di una donna che dopo un periodo di crisi, riescono a superare quella nuvola tempestosa, abbandonandosi nei ricordi di un amore che alla fine trionfa. Gli arrangiamenti sono a cura del M° Luigi Pignalosa (tra le collaborazioni Mina, Audio2, Ivana Spagna, ecc..), con il quale la cantante, scoperta dall’ Avv. Concetta Petti e dal M° Vincenzo Capasso al Meeting Internazionale dello Spettacolo nel 2016 a Sorrento, ha cominciato un percorso artistico per la realizzazione del suo primo album. “Ho fatto tantissima gavetta, esperienze che mi hanno fatto prendere confidenza con il palco, ho fatto parecchi contest come X Factor, Castrocaro categoria senior dove sono stata semifinalista, premio The Voice a San Remo Doc 2015. Ma tanti eventi canori anche in Sicilia, Pop Music dove ho conosciuto Franco Morgia, Francesco Ferro e l’Orchestra del Maestro Gino Finocchiaro e tantissimi altri. Attraverso queste performance, riprendo un vecchio pezzo da me scritto, -Soli io e te- e grazie a Luigi Pignalosa arrangiatore, il Maestro Daniel Zappa che mi ha permesso di partecipare per la seconda volta al Festival di Mascalucia, dove ho conquistato il premio della Critica come miglior interpretazione categoria senior miglior testo e musica e miglior presenza scenica. Il Festival di Mascalucia mi ha portato fortuna! Maurizio Casella il Direttore Artistico che, saluto e ringrazio per la sua grande professionalità, così come ringrazio dal profondo del cuore il grande Maestro Enzo Campagnoli che grazie al brano mi ha presentata alla quarta edizione di Sanremo Senior, dove ho conquistato la terza posizione categoria cantautori inediti con una giuria di qualità di altissimo livello”. Prossimi impegni l’ 8 Febbraio 2020 al Sanremo Discovery con Roberto Rossi (presidente Sony) ed il 9 Febbraio al concorso “Promuovi la tua Musica” a Genova, contest per talenti emergenti.