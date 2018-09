Confindustria Catania, Antonello Biriaco è il nuovo presidente

“Conosco e apprezzo da parecchi anni la tenacia e la passione di Antonello Biriaco per sostenere e accrescere il tessuto imprenditoriale nella città di Catania e sono certo che svilupperemo un’azione sinergica ancora più determinata, nel comune interesse del miglioramento delle condizioni necessarie per fare impresa a Catania e creare nuove occasioni di lavoro. Il suo nuovo ruolo di presidente di Confindustria Catania rappresenta una garanzia ulteriore per realizzare assieme lo sviluppo di Catania che noi immaginiamo, con le imprese elemento essenziale del confronto con le parti sociali.”. Lo ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese commentando l’elezione di Antonello Biriaco a presidente dell’associazione degli industriali unitariamente scelto dall’assemblea dei soci.