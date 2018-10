Spacciatore di cocaina arrestato in via Capo Passero

I carabinieri di Catania hanno il 23enne catanese Antonino De Luca, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’andirivieni di persone da una palazzina di via Capo Passero, nel quartiere San Giovanni Galermo, non è passato inosservato all’equipaggio di una “gazzella”, che è intervenuta per arrestarlo. Il giovane, bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e ben oltre mille euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività illecita. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, in attesa di giudizio, è stato posto ai domiciliari.