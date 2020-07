La trattativa per l'acquisto del Calcio Catania rischia di sfumare: arrestato il vice della Sigi | Video

Antonio Paladino, commercialista e presidente della Confimed, è stato arrestato dalla finanza e condotto in carcere insieme al suo collaboratore Gaetano Sanfilippo ed al consulente Andrea Nicastro. Stava conducendo la trattativa per l'acquisto del Calcio Catania in quanto vice presidente della Sigi: ora rischia di saltare tutto, come lascia intendere il procuratore Carmelo Zuccaro