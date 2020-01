Anziano derubato della sua "Vespa 50": ritrovata a tempo record

I carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato un catanese di 49 anni, ritenuto responsabile di furto aggravato. In una città come Catania, dove purtroppo spesso il disfattismo prende il sopravvento, a volte si registrano episodi che contribuiscono a infondere nel singolo la necessaria fiducia per affrontare con più energia i quotidiani problemi. E’ il caso di un 71enne che ha dedicato i propri risparmi e il proprio impegno nella restaurazione della sua vecchia Vespa special d colore blu, che purtroppo gl era stata rubata nel pomeriggio di mercoledì scorso, davanti la sua abitazione di via Palermo.

I militari dell'arma però, mentre svolgevano un servizio per la repressione dei reati nel popoloso quartiere di San Cristoforo, proprio nei pressi di piazza Caduti del Mare, il cosiddetto “Tondicello della Playa”, hanno notato sul marciapiede di via della Concordia un uomo, già noto alle forze dell'ordine, accanto ad una lucidissima Vespa 50 blu. Il caos ha voluto che, dopo circa due ore, la centrale operativa ha diramato la nota di ricerca proprio di una Vespa 50 di colore blu, indirizzando così i militari che si sono messi subito alle calcagna dell’uomo che aveva prima attirato la loro attenzione. Ricerche che nell’immediato hanno coinvolto anche il fratello del ladro, ben conosciuto dai carabinieri per il suo curriculum criminale, ingenerando in quest’ultimo la consapevolezza d’essere stato individuato e inducendolo pertanto a tornare sui suoi passi e a presentarsi in caserma in sella alla Vespa, giustificandosi del furto compiuto per far fronte alle proprie difficoltà economiche. La Vespa è stata riconsegnata all’incredulo proprietario che si è complimentato con i carabinieri per la tempestività del ritrovamento.