Aperto il Cimitero di Aci Castello, resta interdetta solo una zona limitata

Con l’ordinanza sindacale n. 146 del 2020 viene disposta l’apertura del camposanto comunale ad Aci Castello, con esclusione di una zona limitata a confine dello stesso, come da planimetria indicato in rosso. Può procedersi all’apertura a seguito all’abbattimento delle piante e degli alberi per cui era stato individuato il rischio crollo. Come da relazione del tecnico incaricato viene comunque disposta la chiusura di tutto il Cimitero Comunale in caso di allerta meteo per forti venti di burrasca, in tal caso viene impedita anche la sosta dei visitatori e operatori nell’area d’ingresso principale al cimitero sito in via Vampolieri.

