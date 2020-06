Al via la graduale riapertura degli uffici comunali di Viagrande

“Avviato l’iter per la graduale riapertura degli uffici comunali”. Lo rende noto il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi. “Da domani – continua - i dirigenti delle singole aree sono chiamati a predisporre le misure più idonee per il rientro in servizio del personale, per l’organizzazione del lavoro e l’erogazione dei servizi al fine garantire la presenza di almeno un’unità per ogni servizio assicurando così il ricevimento del pubblico ma solo previo appuntamento telefonico. Iniziative che saranno operative, presumibilmente, già da martedì”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Leonardi prosegue sottolineando che “pur tenendo in debita considerazione le disposizioni nazionali, secondo le quali il lavoro agile continua a regime come modalità ordinaria del rapporto di lavoro pubblico sino a fine anno, al fine di garantire la celere conclusione dei procedimenti amministrativi, la continuità dell’azione amministrativa e una più rapida ed efficiente risposta alle istanze dei cittadini, abbiamo predisposto l’allargamento del numero di dipendenti che svolgono la propria attività presso gli uffici comunali, garantendo allo stesso tempo rigorose misure anti-contagio e tutti gli adempimenti previsti dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” .