Appalto pulizia aeroporto, assolto Raffaele Lombardo

L'ex presidente della Regione e della Provincia di Catania è stato assolto perché il fatto non sussiste. Arriva la parola fine per Raffaele Lombardo riguardo alla vicenda dell'affidamento in house della pulizia dell'aeroporto etneo alla Pubbliservizi della Provincia e per la quale era scattata la prescrizione nel 2015.

Il tribunale ha accolto l'istanza di parte procedendo, in presenza dei presupposti, all'applicazione estensiva della sentenza emessa dalla sesta sezione penale della Corte di cassazione che, a sua volta, ha disposto l'assoluzione, perché il fatto non sussiste, di Stefano Ridolfo e Sebastiano Paladino, rispettivamente presidente e consigliere pro tempore della Sac, che, su ricorso dell'ex presidente della Regione, ha fatto scattare la revoca della sentenza di prescrizione e l'assoluzione di Raffaele Lombardo. L'ordinanza è stata depositata in cancelleria il 16 aprile. Analoghe richieste di procedura di esecuzione sono state presentate, con istanze separate, anche da Michel Sineri, Giuseppe Gitto, Alfio D'Urso e Giacomo Blasi.