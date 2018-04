Appalto rifiuti, gara deserta: Bianco annuncia un nuovo bando

“Il nuovo bando è già pronto e la gara partirà una volta acquisiti i pareri di Collegio di Difesa e Anac”. Lo ha detto il sindaco di Catania Enzo Bianco al termine di una riunione nel Palazzo degli elefanti con l’assessore all’ecologia Rosario D’Agata per discutere della gara settennale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che, così come previsto è andata deserta per la quarta volta. La gara era stata indetta con procedura negoziata e prevedeva lo stesso capitolato inserito in quella andata deserta a febbraio.

“La legge obbliga – ha spiegato D’Agata -, nel passaggio da una gara normale a una procedura negoziata, a proporre inizialmente le stesse condizioni del bando andato deserto. Un passaggio obbligato insomma. Ma non siamo stati con le mani in mano e abbiamo già pronta la documentazione per la nuova gara con modifiche anche di carattere economico inviate subito al vaglio del Collegio di Difesa e dell'Autorità Anti Corruzione che ci risponderanno a breve”.

“La procedura negoziata appena conclusa - ha ricordato D'Agata - era stata suggerita proprio dall’Anac dopo un’approfondita interlocuzione con il Comune e noi stiamo operando nel più rigoroso rispetto della legalità per dare un servizio adeguato e dignitoso alla città”.