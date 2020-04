Appello al saccheggio dei supermercati via social: denunciato per istigazione a delinquere

I carabinieri di Aci Catena hanno denunciato un disoccupato 30enne del posto per istigazione a delinquere. Il giovane, attraverso un video girato all’interno della propria autovettura e successivamente postato su un social network, aveva animatamente istigato altri utenti concittadini e dei paesi limitrofi a manifestare nella piazza del comune catenoto invitandoli a compiere razzie e danneggiamenti presso i supermercati nel caso non fossero state concesse misure di sostegno economico adeguate a fronteggiare l’attuale situazione emergenziale. I militari, grazie alla preziosa collaborazione dei cittadini, sono quindi pervenuti all’identificazione del facinoroso che, nel frattempo, aveva rimosso il video dal social network, e hanno provveduto a sequestrare lo smartphone in suo possesso. In tale contesto, in ottemperanza a specifiche direttive del Prefetto di Catania, condivise dai vertici delle forze dell’ordine nell’ambito del coordinamento a livello provinciale, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio degli obiettivi ritenuti sensibili, e in particolare dei supermercati e degli esercizi commerciali destinati alla vendita di generi alimentari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.