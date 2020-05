Appicca un rogo e perde conoscenza: senzatetto salvato dai poliziotti

Nel corso delle prime ore della mattinata di ieri, una pattuglia della squadra volante è intervenuta in via Cristoforo Colombo dopo aver notato la presenza di un’intensa coltre di fumo proveniente dal tetto di un casolare abbandonato. Dopo aver immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, gli agenti di polizia hanno deciso di scavalcare il muro di cinta, per scongiurare il pericolo che qualcuno fosse rimasto intrappolato all’interno. Sebbene le fiamme in un primo tempo sembravano aver coinvolto unicamente dei rifiuti, a uno sguardo più attento, gli agenti hanno notato la sagoma di un uomo privo di sensi, sdraiato proprio in prossimità delle fiamme. I poliziotti sono dunque intervenuti immediatamente per mettere in salvo l'uomo che, per fortuna, ha ripeso conoscenza ed è stato accompagnato all’uscita del casolare. Dopo aver fornito le proprie generalità e aver chiarito che era stato lui stesso a provocare le fiamme, nel tentativo di ripulire la zona dai rifiuti per renderla un giaciglio dignitoso in cui trascorrere la notte, l’uomo, un senza tetto di circa 60 anni, è stato immediatamente trasportato presso il pronto soccorso per le cure del caso. I sanitari hanno successivamente ritenuto necessario effettuare un perizia psichiatrica per via dell’instabilità psicofisica dell'uomo, peraltro assuntore seriale di sostanze stupefacenti. Sottoposti a cure sanitarie, con prognosi di 5 giorni ciascuno, anche i due operatori di polizia intervenuti, per via di anomalie respiratorie dovute ad un inizio di intossicazione da fumo.

