Approvato dalla Giunta il progetto di riqualificazione dell’area della Civita

Il progetto per la riqualificazione degli spazi pubblici dell’ area della Civita e il collegamento funzionale al Porto di Catania è stato approvato nell’ultima seduta di Giunta. Si tratta di un progetto nato da una partnership tra amministrazione comunale, Città metropolitana di Catania e Autorità di sistema Portuale del Mare della Sicilia orientale fissate da una convenzione.

Il progetto, molto articolato prevede tra l’altro, la pedonalizzazione della piazza Cardinale Pappalardo ( già piazza Duca di Genova) che attualmente è un grande parcheggio di veicoli. La piazza sarà pedonalizzata e resa vivibile abbellendola con del verde mentre via Porta di Ferro diverrà a traffico limitato.

Per la sosta dei veicoli è previsto un nuovo parcheggio, in ambito portuale, di 160 posti auto e di 53 stalli per motociclette, questo consentirà di offrire il doppio dell’attuale disponibilità di parcheggio. Per il progetto, redatto dal comune in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale, sono stati stanziati circa 4 milioni di euro provenienti da fondi ministeriali di cui è beneficiaria la Città Metropolitana come ente appaltante.