Apre nella sede della Ugl lo sportello di “Alleanza universitaria”

E’ stato presentato nei giorni scorsi, nella sede della Ugl di Catania, il nuovo sportello rivolto agli studenti iscritti all’Università, nato dalla sinergia tra l’organizzazione sindacale guidata dal segretario generale territoriale Giovanni Musumeci ed il nucleo etneo della storica associazione “Alleanza universitaria” presieduta da Francesco Ferlito. Alla presenza di una rappresentanza di attivisti del gruppo universitario, i due leader hanno evidenziato l’importanza dell’iniziativa che si inserisce nel contesto delle attività sociali e formative che la Ugl etnea propone nell’ambito della sua programmazione annuale, oltre che nel progetto di continuo e costante radicamento nel territorio che “Alleanza universitaria” persegue allo scopo di aiutare ed orientare gli studenti nel loro percorso di iscrizione e studio.

Lo sportello sarà attivo dal prossimo 24 settembre ogni martedì dalle 16 alle 18.30 e giovedì dalle 10.00 alle 12.30, negli uffici di via Teatro Massimo 34, e le prestazioni offerte (totalmente gratuite) riguarderanno l’orientamento delle matricole, le iscrizioni, le immatricolazioni, i servizi dell’Ersu, anticipo crediti, corsi singoli e lavoro part-time per gli studenti universitari nelle sedi dell’ateneo. In più sarà possibile avere il supporto del Centro di assistenza fiscale della Ugl. “Ringrazio Francesco Ferlito ed i giovani di “Alleanza universitaria” per questa opportunità che, con vera passione e spirito di volontariato, hanno voluto mettere a disposizione del sindacato e dei tanti giovani che troppo spesso devono fare i conti con la burocrazia universitaria o hanno bisogno di informazioni su come orientarsi nei meandri della nostra Università – ha detto il segretario Musumeci. Per noi, come Ugl, è un’occasione importante per fare conoscere ulteriormente il sindacato anche nell’ambiente giovanile, dove stiamo crescendo anche con Ugl giovani, per avvicinarlo alla nostra realtà ed al mondo del lavoro”.

Gli fa eco il presidente Ferlito. “Avviamo con grande entusiasmo questa nuova esperienza che ci consente di garantire maggiore supporto agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Catania. Da anni portiamo avanti tale progetto in tutta la Sicilia orientale e cogliamo l’occasione per ringraziare la Ugl nell’aver accolto l’iniziativa. Alleanza Universitaria continua a crescere e diventare così punto di riferimento per tanti giovani studenti che vorrebbero frequentare o già frequentano il nostro ateneo.”