Aquarius va in Spagna, Salvini esulta: "Niente scalo a Catania, ci dispiace"

"'Il clima non e' piu' favorevole alle Ong in Italia' lamenta Frederic Penard della nave Aquarius, quella che abbiamo mandato in Spagna. Per loro questa settimana niente scalo al porto di Catania - scrive su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini - come facevano sempre, ma andranno diretti al porto di Marsiglia. Come mi dispiace...".