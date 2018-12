Ottima annata per le arance della piana di Catania

Le arance rosse di Sicilia Igp dal 27 dicembre saranno nei supermercati e nei banchi dei fruttivendoli di tutta Italia. Il presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia Giovanni Selvaggi rassicura i buyer italiani ed esteri e consumatori.

"L'eccezionale ondata di maltempo di ottobre che ha investito la Piana di Catania e la provincia di Siracusa ha avuto conseguenze solo marginali sui frutti. Le arance sono buonissime e le caratteristiche organolettiche intatte. Quest’anno più che mai comprate arance rosse di Sicilia per far si che gli agrumeti danneggiati dal maltempo tornino a produrre a pieno ritmo questo eccellente frutto siciliano unico al mondo”. Le prime arance rosse ad arrivare sulle tavole saranno, come da tradizione, le Moro. Le arance Moro, caratterizzate dal colore rosso scuro della polpa e sono le prime a maturare tra le arance rosse. È possibile gustarle dai primi di dicembre a metà marzo.

Le arance Tarocco, le più diffuse e apprezzate tra le arance rosse, saranno pronte al consumo dall’8 gennaio del 2019. Le Tarocco rosse sono caratterizzate da una polpa priva di semi e di colore giallo arancio, con pigmentazioni rossastre più o meno intense a seconda del momento di raccolta. Il sapore delle Tarocco è eccellente ed è il vero punto di forza di questa varietà di arancia siciliana unica al mondo. Le arance Sanguinello, infine, saranno sui banchi della frutta per i consumatori a partire dal 9 febbraio. Il Sanguinello è la più importante cultivar italiana di media stagione. La maturazione inizia in febbraio ma il grosso della raccolta avviene tra marzo e aprile. La polpa del Sanguinello è di colore arancio con numerose screziature sanguigne, molto succosa e di sapore squisito.