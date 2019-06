Le arance rosse di Sicilia volano in Cina: in arrivo 20 tonnellate

L'export di arance rosse dall'Italia alla Cina per Oranfrizer continua. Dopo la vendita a marzo, di circa 40 tonnellate, l'azienda siciliana il 28 maggio ha consegnato a Shanghai un container, spedito via nave, all'importatore Mao Hong Ming che sta distribuendo sui mercati cinesi circa 20 tonnellate di Tarocco Made in Italy. Saranno vendute nelle zone di Pechino, Shanghai, Ningbo e Guangzhou, ma anche online: saranno acquistabili anche su Benlai.com.

"Abbiamo concluso la stagione delle arance rosse con questa seconda eccezionale esportazione in Cina - afferma il Ceo Oranfrizer Nello Alba - i risultati del primo test ci hanno premiati e continueremo ad investire per aumentare l'offerta delle arance rosse". "La richiesta di arance rosse italiane in Cina è ampia e consistente - spiega Sara Grasso, export manager di Oranfrizer - sta emergendo da tutti i settori della vendita di ortofrutta del mercato cinese. Siamo soddisfatti e e guardiamo con entusiasmo alla seconda stagione".