Premiate a Berlino le arance rosse della Piana di Catania

Le arance rosse coltivate alla Piana di Catania ed esportate da Oranfrizer in tutto il mondo hanno ricevuto il premio Special & Different da Mark&Spencer, storica insegna della grande distribuzione nel Regno Unito.

Particolarmente pprezzate nello specifico le nuove varietà di agrumi vendute all'estero: Tarocco Ippolito, Lempso e Nocellare alle quali si unisce anche il Mandared, un mandarino dalla polpa rossa.

Il sapore dell'arancia rossa, precisano i produttori, è tra l'agre e il dolce, si fa subito riconoscere, regala un'esplosione al palato. "L'arancia rossa continua ad affermarsi come uno dei frutti più rappresentativi del made in Italy - conclude l'amministratore unico di Oranfrizer Nello Alba - continueremo a puntare l'attenzione su questo frutto nei mercati nazionali e globali, come lo facciamo da oltre cinquant'anni''.