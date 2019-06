Agrumi: Arancia Rossa di Sicilia IGP, aperta la campagnia adesioni 2019-20

È aperta la campagna di adesione al Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP per la campagna agrumaria 2019/2020.

La campagna è rivolta ai produttori di arance rosse di Sicilia (Tarocco, Moro e Sanguinello) dei territori compresi nelle zone di produzione. Il termine per il rinnovo delle adesioni è fissato al 31 luglio 2019. Per coloro che aderiscono per la prima volta al Consorzio il termine è fissato al 30 settembre.

“Veniamo da una buona annata per il nostro prodotto che è cresciuto sia in termini di prodotto certificato sia in termini di immagine”, afferma il presidente del Consorzio Giovanni Selvaggi.

“Nella prossima stagione ci attendono sfide importanti come quelle della modifica del disciplinare, dell’ampliamento dei mercati extraeuropei e della tracciabilità del prodotto. Siamo certi che grazie alla fiducia e al supporto dei soci di vecchia data e alle nuove adesioni, riusciremo ad affrontare al meglio la campagna 2019 – 2020”.