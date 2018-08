Arancini per l'accoglienza e contro Salvini, la manifestazione degli artisti

"Noi Catanesi compreremo subito 177 arancini e andremo tutti insieme al Porto...ad accogliere. Tutti pronti!". E' l'iniziativa di un gruppo di artisti catanesi che ieri sera alle 20.30 hanno invitato i concittadini a presentarsi in porto per compiere un gesto di accoglienza ai 177 migranti da lunedì sera a bordo di nave Diciotti della Guardia costiera, in attesa dell'autorizzazione allo sbarco. A loro sono destinati gli arancini (a Palermo declinate al femminile), espressione della gastronomia siciliana.

L'attrice Nellina Laganà ha fatto proprio l'appello di Salvatore Barbagallo (subito rilanciato da molti) che sul suo profilo Twitter si definisce Musical theatre performer: "Fate girare, che arrivi a tutti i catanesi dentro e fuori Twitter. Perche' in Sicilia pratichiamo accoglienza, da sempre. Stasera appuntamento al porto di Catania: portate un arancino, simbolo di accoglienza e accudimento".