Cadono calcinacci dagli archi della Marina: chiusa temporaneamente villa Pacini

Per motivi di sicurezza villa Pacini è stata provvisoriamente chiusa per consentire agli addetti di FS, proprietari dei manufatti, di effettuare le necessarie verifiche di stabilità e sicurezza degli archi della Marina. Intorno alle ore 12, infatti, due parti di uno dei viadotti nei pressi della villa Pacini, sono caduti senza per fortuna causare danni alle persone.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili urbani in servizio alla pescheria che hanno delimitato l’area e interdetto il passaggio alle persone. L’assessore alla protezione civile Alessandro Porto che subito si è recato sul luogo dell’evento e ha chiamato immediatamente i tecnici del suo assessorato e della manutenzioni comunali.