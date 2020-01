Richiesta un'area sgambamento per il parco degli Ulivi

Creare un’area di sgambamento per cani all’interno del parco degli Ulivi. Questa la proposta del IV municipio Giuseppe Zingale, che chiede a Palazzo degli Elefanti di realizzare una recinzione apposita.

"Ampi spazi verdi, strutture adatte, volontari e padroni sono tutti gli 'ingredienti' necessari per creare una piccola oasi per i nostri amici a quattro zampe. Siti già esistenti - spiega Zingale - all’interno del parco Calcutta o di piazza Aldo Moro e che riscuotono un notevole successo. Nel frattempo, il polmone verde nel quartiere di San Nullo, potrebbe essere rivalutato. Un sito che da anni è territorio esclusivo di teppisti con annesse discariche abusive a perdita d’occhio e distruzione all’arredo urbano. A questo, vanno aggiunti i padroni incivili che oggi nel parco degli Ulivi non raccolgono gli escrementi dei cani e trasformano i vialetti in percorsi ad ostacoli dove chi vuole farsi una passeggiata o correre in bici deve fare lo slalom per evitare gli escrementi degli animali non raccolti".