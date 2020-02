Aree pedonali, prosegue la posa della nuova segnaletica

Proseguono gli interventi di riordino dell'Amministrazione Comunale per attuare lo stop della circolazione veicolare in piazza Duomo. Si sta ancora completando la nuova segnaletica che riguarderà anche su piccoli tratti di via Vittorio e Emanuele fino a via Raddusa e in via Garibaldi da piazza piazza Duomo a via Spadaro Grassi, con nuove postazioni per bus turistici e taxi, senza interferire con la zona pedonale. Un nuovo percorso pedonale si sta realizzando in via Madonna del Rosario sia allo scopo di proteggere i passanti e sia per evitare la sosta selvaggia. Un’azione che impedirebbe ai bus turistici di percorrere le strade contigue all'area pedonale.

Il sindaco Pogliese, inoltre, ha inviato una nota ai vertici dirigenziali del comune e dei presidenti delle aziende partecipate evidenziando come sia “assolutamente necessario evitare che mezzi comunali e aziendali, di ogni genere e tipo, violino illegittimamente l’area riservata esclusivamente ai pedoni, fatte salve le limitatissime eccezioni espressamente indicate. Non sfugge l’importanza che vengano rigorosamente rispettate le disposizioni -prosegue il primo cittadino nella lettera- sia per evitare di essere verbalizzati ma anche per dare esempio positivo a cittadini e turisti del rispetto di zone di grande valenza storica e architettonica. Si confida - conclude il primo cittadino - nella collaborazione concreta ed effettiva per fare rispettare le disposizioni dai singoli dipendenti nell'utilizzo delle autovetture di servizio e nell'eventualità di azionare gli strumenti sanzionatori previsti”.

Per quanto riguarda gli utilizzatori di macchine di servizio di ogni genere, le uniche eccezioni previste per l’area pedonale riguardano i mezzi di soccorso e pronto intervento in servizio di urgenza ed emergenza. Il carico e scarico merci riferito solo a precise fasce orarie e lo spazzamento meccanico in orari prestabiliti, come espressamente indicato nella nuova segnaletica. Piazza Duomo con via Etnea fino alla Basilica Collegiata completa un unicum di area pedonale, con la conseguenza che ogni violazione è passibile di verbalizzazione dalla polizia municipale. Porta Uzeda con via Dusmet è stata già interdetta, anche fisicamente, al transito veicolare.